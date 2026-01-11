Sivas-Kayseri kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

SİVAS- Kayseri kara yolu, etkili olan yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak kapatıldı.

Sivas'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı. Kavalı Kavşağı'nda araçların geçişine izin vermeyen ekipler, araçları geldikleri kent merkezine yönlendiriyor. Kara yolları ekipleri ise yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.