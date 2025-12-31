Haberler

Sivas-Kayseri kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Sivas-Kayseri kara yolunun Koyuncu mevkisinde yoğun kar ve tipinin etkisiyle ulaşım sağlanamıyor. Bazı kurtarma ekipleri ve gazeteciler de yolda mahsur kaldı.

Sivas- Kayseri kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sivas-Kayseri arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Koyuncu mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazasına giden bazı kurtarma ekipleri ile gazeteciler de yolda mahsur kaldı.

Karla mücadele ekipleri, yolun trafiğe açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Ulaş-Gürün, Şarkışla-Kayadibi ve Sivas-Kurtlapa kara yolları kar ve tipi nedeniyle tarafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Çılgın teklif! Milli yıldızımız Mohamed Salah'ın tahtına oturuyor

İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

