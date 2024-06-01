Sivas Kaymakamı Emre Zafer, Ulaş ilçesinde köyleri ziyaret etti
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Emre Zafer, Karacalar, Yapalı ve Ekincioğlu köylerini ziyaret ederek, köy konakları ve okullarda incelemede bulundu. Muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve öğrenci ve vatandaşlarla sohbet etti. İhtiyaçların karşılanması için talimat verdi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Emre Zafer, Karacalar, Yapalı ve Ekincioğlu köylerini ziyaret etti.
Zafer, ziyaretleri sırasında köy konaklarında ve okullarda incelemede bulunarak, muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Öğrenci ve vatandaşlarla sohbet eden Zafer, talep ve önerilerini dinledi, gereğinin yapılması için talimat verdi.
Zafer'e, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Vekili Astsubay Başçavuş Mehmet Hayvalı ile Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç eşlik etti.