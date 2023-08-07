Sivas Kangal'da Tır ile Traktör Çarpıştı: Tır Devrildi, Yaralılar Var

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile çarpışan traktör ikiye bölündü, tır da devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile çarpışan traktör ikiye bölündü, tır da devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kangal ilçesi Alacahan mevkiinde meydana geldi. S.S.U. yönetimindeki 38 FJ 455 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.A. idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü, tır ise devrilerek yan yattı. Kazada devrilen tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS