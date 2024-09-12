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Sivas Kangal'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

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Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

H.A. (37) yönetimindeki 63 EK 883 plakalı otomobil ile A.Ş. (20) idaresindeki 60 YC 053 plakalı otomobil, Örencik köyü yakınlarında çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Otomobil trafik Kangal sivas

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