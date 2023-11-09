Sivas'ın Zara ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
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Sivas'ın Zara ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı.
Sivas'ın Zara ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi ise tutuklandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivas'ın Zara ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonu düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve Zara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda; 3 kilo 450 gram esrar maddesi, 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet dijital terazi ele geçirildi. Operasyon sonucu 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİVAS