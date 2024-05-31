Sivas'ın Zara ilçesinde tarım arazilerinde pas hastalığı tespit edildi

Sivas'ın Zara ilçesinde tarım arazilerinde yapılan kontrollerde pas hastalığına rastlandı.

Zara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve Zara Ziraat Odası yetkilileri, gelen ihbarları değerlendirerek pas hastalığı ve tarım zararlıları konusunda arazide kontroller yaptı.

Yapılan kontrollerde bazı köylerde pas hastalığına rastlandı.

Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Hüseyin Doğru, hububat ekili arazilerinde sahiplerinin ihbarı üzerine saha çalışması yaptıklarını söyledi.

Özellikle pas hastalığı ve süne konusunda ihbarlar aldıklarını aktaran Doğru, "Şu ana kadar yapılan kontrollerde yer yer pas hastalığı ile ilgili bulgulara rastlanılmaktadır. Pas hastalığı ilacının yapıldığı bölgelerde çözüme ulaşıldığı tespit edilirken ayrıca süne konusunda yapılan araştırmalarda tarım arazilerinde nimt ve yumurtalara rastlanılmadığı gibi yalnızca ergin sünelerin hububat ekili tarlalara yöneldiği tespit edilmiştir. Yumurta ve nimt arama çalışmaları devam etmektedir." dedi.