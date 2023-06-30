Sivas'ın Zara ilçesinde taksi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında taksi ile otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar Zara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Zara ilçesinde, taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
A.E. (61) yönetimindeki 58 T 0736 plakalı taksi ile S.N.T. idaresindeki 35 ARK 166 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücülerden A.E. ile araçlarda bulunan M.Ö. (24), V.Ö. (22), R.Ö. (25), H.E. (66), H.Ç.T. (42) ve B.Ç. (38) yaralandı.
Yaralılar Zara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel