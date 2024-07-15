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Sivas'ın Zara ilçesinde selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı

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Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen selin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) ve Özel İdare ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Sel nedeniyle köylerde dereler taştı, mezarlıkta bulunan demir köprü yıkıldı ve tarım arazileri zarar gördü.

SİVAS'ın Zara ilçesindeki selin ardından DSİ ile Özel İdare ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Nasır ve Korkut köylerinde dereler taştı. Nasır köyünde taşan dereden akan sel suları, mezarlığa geçiş için kullanılan demir köprüyü yıktı. İlçede bulunan bazı ekili tarım arazileri de sel nedeniyle zarar gördü. Sel sonrası köy içinde taş ve çamur birikintileri oluştu. Devlet Su İşleri (DSİ) 19'uncu Bölge Müdürlüğü ile İlçe Özel İdare ekipleri, köylerde inceleme yapıp, hasar tespit çalışmasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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