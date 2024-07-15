Sivas'ın Zara ilçesinde selin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Nasır ve Korkut köylerinde dereler taştı. Nasır köyünde taşan dereden akan sel suları, mezarlığa geçiş için kullanılan demir köprüyü yıktı. İlçede bulunan bazı ekili tarım arazileri de sel nedeniyle zarar gördü. Sel sonrası köy içinde taş ve çamur birikintileri oluştu. Devlet Su İşleri (DSİ) 19'uncu Bölge Müdürlüğü ile İlçe Özel İdare ekipleri, köylerde inceleme yapıp, hasar tespit çalışmasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel