Sivas'ın Zara ilçesinde 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

E.A. yönetimindeki BEO 646 yabancı plakalı otomobil ile A.Ö. (43) idaresindeki 06 AF 8355 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi girişinde çarpıştı.

Kazada sürücülerden A.Ö, aracında bulunan S.Ö. (41) ve İ.E.Ö. (7) ile diğer araçta bulunan O.Y. (52) yaralandı.

Yaralılar, Zara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.