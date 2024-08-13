Sivas'ın Zara ilçesinde 22. Bal ve Kültür Festivali düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde 22. Bal ve Kültür Festivali gerçekleştirildi.

Zara Kaymakamlığı ve Zara Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festivalin ilk gününde Saide Guliyeva, Dilek Albayrak, Zabit Karaman, Birten ve Eyüp Eyi'nin sahne aldığı halk konserleri düzenlendi.

Karakucak güreşleri ile başlayan ikinci gün etkinliklerinde Muhittin Sarıçiçek başpehlivan olurken, 11 adayın yarıştığı ağalık seçimlerinde ise iş insanı Kemal Yurtdaş 858 bin lira ile üçüncü kez ağalık ihalesini kazanarak altın kemer sahibi olma hakkını elde etti.

Elif Buse Doğan, Nilgün Kızılcı, Yıldırım Öz'ün sahne aldığı halk konserlerinin ardından festival programı Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu gösterisi ile sona erdi.

Yöresel ürünler ve bal stantlarının açıldığı festivale, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il ve ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.