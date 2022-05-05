Sivas'ın yükseklerine mayıs karı - Haberler

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Sivas'ın yükseklerine mayıs karı

Demirören Haber Ajansı - Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
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Sivas'ın yükseklerine mayıs karı

SİVAS'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İmranlı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

SİVAS'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İmranlı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte İmranlı ilçesi 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'ndeki Karapınar köyünde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte köy beyaza büründü. Mayıs ayında yağan kar köylüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

Mayıs, kar, Güncel, Haberler

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