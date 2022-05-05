Sivas'ın yükseklerine mayıs karı
Demirören Haber Ajansı - Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
SİVAS'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İmranlı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
SİVAS'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İmranlı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte İmranlı ilçesi 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'ndeki Karapınar köyünde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte köy beyaza büründü. Mayıs ayında yağan kar köylüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel