Sivas'ın yükseklerine mayıs karı

SİVAS'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İmranlı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte İmranlı ilçesi 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'ndeki Karapınar köyünde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte köy beyaza büründü. Mayıs ayında yağan kar köylüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.