Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sivas'ın İmranlı ilçesinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
İmranlı ilçesindeki Kasaplar, köyünde kar yağışı etkisini gösterdi.
İlçedeki 2190 rakımlı Kasaplar köyünün muhtarı Gülağa Turan, "Bugün 6 mayıs 2022 dünden bu yana yağan kar bu günde devam ediyor. Kar kalınlığı yaklaşık 5 santime ulaştı. Herkes yazı beklerken kış tekrar geri geldi." ifadelerini kullandı.
AA / Güncel