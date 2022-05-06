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Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

AA - Güncel
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

İmranlı ilçesindeki Kasaplar, köyünde kar yağışı etkisini gösterdi.

İlçedeki 2190 rakımlı Kasaplar köyünün muhtarı Gülağa Turan, "Bugün 6 mayıs 2022 dünden bu yana yağan kar bu günde devam ediyor. Kar kalınlığı yaklaşık 5 santime ulaştı. Herkes yazı beklerken kış tekrar geri geldi." ifadelerini kullandı.

AA / Güncel

İmranlı, Sivas, kar, Güncel, Haberler

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