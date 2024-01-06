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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyere çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

B.D.D. idaresindeki 58 DP 688 plakalı otomobil, Çamlıbel geçidi yakınlarında refüjdeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan B.E. ve M.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yıldızeli Sivas Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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