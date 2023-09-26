Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü, sakarmeke ve diğer yaban kuşlarını barındırıyor

Ulaş Gölü, sakarmeke, yeşilbaş ördek, elma baş, angut ve dikbaş gibi yaban kuşlarına ev sahipliği yapmaktadır. Göçmen kuşlar, gölde yumurtlayarak yavrularını büyütür ve havaların soğumasıyla birlikte gölden göç ederler. Göl, ilçenin simgesi haline gelmiştir.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü sakarmeke ve diğer yaban kuşlarını barındırıyor.

2016 yılında "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü sakarmeke, yeşilbaş ördek, elma baş, angut ve dikbaş gibi yaban kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Ulaş Gölü işletmecisi Kemal Arslan, AA muhabirine, gölün çok sayıda kuş çeşidini misafir ettiğini söyledi.

Göçmen kuşların göle ayrı güzellik kattığını belirten Arslan, "Havaların ısınması ve baharın gelmesiyle yaban kuşları göle gelerek sazlıkların diplerine yumurtlayarak yavrularını bu gölde büyütürler. Kuşlar havaların soğumasıyla birlikte buradan göç eder." dedi.

Ulaş Gölü'nün ilçenin simgesi olduğunu vurgulayan Arslan, "Gölümüz gibi sakarmeke ve diğer yaban kuşları da gölümüzün simgesi haline geldi. Piknik yapmayan gelen misafirlerimiz kuşları ekmekle besler ve kuşların sesiyle yorgunluklarını atarak evlerine gider." diye konuştu.