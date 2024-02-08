Sivas'ın Ulaş ilçesinde yerel seçim öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer başkanlığında yapılan toplantıda, yerel seçimlerin huzurlu ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması için güvenlik tedbirleri görüşüldü.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi güvenliği toplantısı düzenlendi.
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer başkanlığında kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, Kaymakamlık Yazıişleri Müdürü Rabia Alıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül katıldı.
Toplantıda, yerel seçimlerin ilçede huzurlu ve sağlıklı ortamda tamamlanması, vatandaşların oylarını güvenle kullanabilmeleri için gereken güvenlik tedbirleri görüşüldü.
Kurum amirlerinin görüş alışverişinde bulunulması ve değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.