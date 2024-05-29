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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanlık Seçimi Gerçekleştirildi

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde yapılan muhtarlar derneği başkanlık seçiminde Aşağıada Köyü Muhtarı Sebahattin Kartal tek aday olarak seçildi. Kartal, kendisine oy verenlere teşekkür ederek birlikte karar vereceklerini ve derneği ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar derneği başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen, 42 mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı seçimde tek aday olarak gösterilen Aşağıada Köyü Muhtarı Sebahattin Kartal oyların tamamını alarak dernek başkanı oldu.

Kendisine oy verenlere teşekkür eden Kartal, "Beni dernek başkanı olarak tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Altı dönemdir köy muhtarlığı yapıyorum. Sizlere layık olmaya çalışacağım, her şeyi ben bilirim demeyeceğim. Birlikte karar vereceğiz. İstişarelere açık olacağım. Hep birlikte muhtarlar derneğini bir adım ileriye götürebilirsek bu benim için onur olacaktır." diye konuştu.

Muhtarlar, Kartal'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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