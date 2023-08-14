Sivas'ın Ulaş ilçesinde anız yangını: 150 dönüm alan zarar gördü

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karatepe mevkisinde çıkan anız yangınında yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü ve saman balyaları yandı. Jandarma ve belediye itfaiyesi olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.