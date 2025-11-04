Haberler

Sivas'ın Turizm Vizyonu İçin Yeni Yol Haritası Hazırlandı

Sivas'ın Turizm Vizyonu İçin Yeni Yol Haritası Hazırlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta 2026-2030 Turizm Master Planı toplantısı gerçekleştirildi. Yeni plan, Sivas'ın kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmayı, turizm gelirlerini artırmayı ve marka şehir kimliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Sivas'ın turizm vizyonu için yeni yol haritası hazırlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2026-2030 Turizm Master Planı Toplantısı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik koordinasyonunda yürütülecek olan Yeni Turizm Master Planı, akademisyenler, kurum temsilcileri ve turizm sektörü paydaşlarının katkılarıyla hazırlanarak Sivas'ın turizm vizyonuna yön verecek kapsamlı bir yol haritası niteliği taşıyacak.

Plan kapsamında, Sivas'ın zengin kültürel mirasının, doğal ve tarihi değerlerinin daha etkin şekilde tanıtılması, turizm gelirlerinin artırılması, sürdürülebilir turizm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve marka şehir kimliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Toplantıda, Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan tarafından planın hazırlık süreci, analiz çalışmaları ve izlenecek yöntem hakkında sunum gerçekleştirildi.

Hazırlanacak plan, saha ziyaretleri, paydaş buluşmaları ve stratejik analizlerle desteklenerek, Sivas turizminin geleceğine yön verecek vizyon projelerini ortaya koyacak.

Toplantıya, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, akademisyenler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Davutoğlu'ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için 'Yezit' çıkışı

Davutoğlu'nu küplere bindiren belediye başkanı! "Yezit" çıkışı bomba
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

AİHM kararı açıklanır açıklanmaz Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba'dan çok konuşulan fotoğrafa yanıt

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ünlü isimden açıklama geldi
Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Nutella'nın üreticisi Ferrero'ya sert uyarı

Dünya devinin kararı ortalığı karıştırdı, Türkiye'den uyarı geldi
Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi

Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi
Nafaka borcunda yeni dönem! Hapis süresine üst sınır geliyor

Nafaka borcunda yeni dönem! Bakanlık harekete geçti, üst sınır geliyor
İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı

Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.