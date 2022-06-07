Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağanak etkili odu - Haberler

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağanak etkili odu Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinin depolarını su bastı. Sivas, Ordu ve Erzincan caddelerinde logarların tıkanması sonucu su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri tıkanan logarları açmak için çalışma yaptı. Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel çalışmaları yerinde inceleyerek birim müdürlerinden bilgi aldı. AA / Faruk Kara - Güncel Erzincan Suşehri Sivas su Güncel Haberler

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