Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağanak etkili odu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağanak etkili odu

AA - Faruk Kara - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağanak etkili odu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinin depolarını su bastı. Sivas, Ordu ve Erzincan caddelerinde logarların tıkanması sonucu su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri tıkanan logarları açmak için çalışma yaptı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel çalışmaları yerinde inceleyerek birim müdürlerinden bilgi aldı.

AA / Faruk Kara - Güncel

Erzincan Suşehri Sivas su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title