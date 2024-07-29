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Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangında 2 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi

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Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Eskişar köyünde çıkan yangında, 2 ahır, 2 samanlık ve traktör römorku kullanılamaz hale geldi. Yangında bir kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangında, 2 ahır, 2 samanlık ve traktör römorku kullanılamaz hale geldi, bir kişi dumandan etkilendi.

İlçeye bağlı Eskişar köyünde Ufuk Arslan'a ait samanlık ve ahırlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Dumanda etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında 2 ahır, 2 samanlık ve traktör römorku zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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