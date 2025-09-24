Sivas'ta Yukarı Tekke Kayalıkları'nda AFAD tarafından çevre düzenlemesi yapılacak

SİVAS'ın sembolleri arasında yer alan ve üzerinde Abdulvahabi Gazi Camisi ve Türbesi ile mezarların bulunduğu 52 metre yüksekliğindeki Yukarı Tekke Kayalıkları'nda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından çevre düzenlemesi yapılacak. Çökme riski bulunan kayalıklar için özel bir güvenlik duvarı örülecek.

Sivas kent merkezinde bulunan Yukarı Tekke Kayalıkları'nın yıkılma ve çökme riskine karşı güçlendirilmesi için proje hazırlandı. Üzerinde Emeviler döneminde yaşayan ve İslam kuvvetleriyle Anadolu seferine katılarak şehit düşen ünlü bir ordu komutanı olan Abdulvahap Gazi'nin türbesi ve aynı adla camisi ile tarihi eski mezarların bulunduğu kayalıklarda zaman içerisinde aşınma tespit edildi. AFAD Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda kayalıkların güçlendirilmesine karar verildi. Zamanla erozyona uğrayan ve kayma tehlikesi oluşturan kayalıklar, özel bir güvenlik duvarı örülerek korunacak.

CAMİ VE ÇEVRESİ RESTORE EDİLECEK

Kentin manevi ziyaret yerlerinin başında gelen ve özellikle cuma günleri ibadet etmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu alanda yapılacak çalışma ile kayalıkların çökme tehlikesi ortadan kaldırılacak. Geçmiş yıllarda ve yakın dönemde de sıklıkla intihar vakalarının yaşandığı kayalıklarda, bu riskin de bertaraf edilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak. Kayalıklardaki güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından üzerinde bulunan Abdulvahabi Gazi Camisi ve çevresi de restore edilecek.

'CİDDİ EROZYONA UĞURAMIŞ DURUMDA'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Yukarı Tekke Kayalıkları ve üzerinde bulunan cami ve türbenin kentin önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi. Kayalıklarla aşınma tespit edildiğini ve bunu önlemek için hazırlanan projede ihale sürecine girildiğini belirterek, "Bizim Abdulvahabi Gazi Türbemiz ve oradaki çevre düzenlemesi için de önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Oradaki 52 metre yüksekliğinde kayalıklar var. Ciddi bir erozyona uğramış durumda. Yıkılma ve çökme riski var. Bunu sağlamlaştırma adına AFAD Başkanlığımız tarafından ciddi bir bütçe ayrıldı. Onun da ihalesini yaparak, orada çok özel bir güvenlik duvarını inşa edeceğiz. Daha sonra cami çevresini de tarihi dokuya uygun olarak düzenleyeceğiz" dedi.