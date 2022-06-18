Sivas'ın Şarkışla ilçesinde YKS yapıldı
AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı.
Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu'na geldi.
Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst aramasının ardından salonlara alındı.
Aileler de okul önünde çocuklarını bekledi.
AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel