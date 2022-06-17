Sivas'ın Şarkışla ilçesinde YKS öncesi sessizlik çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde YKS öncesi sessizlik çağrısı

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde YKS öncesi sessizlik çağrısı

İlçe Sınav Koordinatörü Doç. Dr. Adem Karakaş, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sınavı öncesi Şarkışla ilçesinde yaşayan vatandaşları sınav günü sessizliğe davet etti.

İlçe Sınav Koordinatörü Doç. Dr. Adem Karakaş, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sınavı öncesi Şarkışla ilçesinde yaşayan vatandaşları sınav günü sessizliğe davet etti.

Karakaş yapılacak YKS sınav öncesi okul binalarında incelemelerde bulundu.

İlçede bin 685 öğrencinin sınava gireceğini belirten Karakaş şunları kaydetti:

"Sınavla alakalı ilçe koordinasyon kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İşin bundan sonraki kısmı Şarkışla halkına kalıyor, biraz sessizlik talep edeceğiz. Sonuçta çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği ile alakalı önemli bir sınav, mümkün olduğu kadar şehir içerisinde araç, inşaat ve seyyar satıcı gürültüsü olmamasını arzu ediyoruz. Sınav esnasında velilerimizin hiçbir şekilde okul bahçesine girmemesi bizim için çok önemli, ilçe halkımızdan bu hassasiyete dikkat etmelerini istiyoruz. İnşallah sağlıklı bir sınav süreci geçiririz, bütün sınava girecek olan aday öğrencileri de başarılar diliyorum."

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Hisarcık Şarkışla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title