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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

M.T. (33) idaresindeki 58 AK 799 plakalı hafif ticari araç ile Y.S. (63) yönetimindeki 06 BKG 464 plakalı otomobil, Akçasu köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin yara almadığı kazada, hafif ticari araçta bulunan M.T. (66) ve H.T. (60) ile otomobildeki Z.S. (59) ve M.S. (67) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Şarkışla trafik Yaşam Güncel Haberler

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