Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

M.T. (33) idaresindeki 58 AK 799 plakalı hafif ticari araç ile Y.S. (63) yönetimindeki 06 BKG 464 plakalı otomobil, Akçasu köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin yara almadığı kazada, hafif ticari araçta bulunan M.T. (66) ve H.T. (60) ile otomobildeki Z.S. (59) ve M.S. (67) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.