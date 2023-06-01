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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sağanak sele neden oldu, ev ve ahırları su bastı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sağanak sele neden oldu, ev ve ahırları su bastı

Güncel Haberler

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle bazı evleri ve ahırları su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle bazı evleri ve ahırları su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde aşırı yağış sonrası sel meydana geldi. Şarkışla ilçesine yaklaşık 30 kilometre olan Samankaya köyünün ortasından geçen Kanak Deresi taştı. Derenin taşmasıyla oluşan sel sonrası bazı evler ve ahırları su bastı, tarım arazileri ve bahçeler zarar gördü. Sel anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şarkışla Sivas Güncel Haberler

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