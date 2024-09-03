Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.A. (26) yönetimindeki 06 RES 33 plakalı otomobil, Şarkışla-Altınyayla kara yolu Cemel beldesi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan D.A. (20) yaralandı.
Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.