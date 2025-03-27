Sivas'ın 'Leylekli Köyü' Bahara Merhaba Dedi

Sivas'ın 'Leylekli köyü' misafirlerine kavuştu

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı olan ve 'Leylekli köy' olarak da bilinen Göydün köyü, her yıl olduğu gibi bu yıl da misafirlerini kabul etti. Havaların ısınmasıyla birlikte göç eden leylekler yuvalarında ve arazide görüldü.

Sivas'ın Hafik İlçesine bağlı Göydün köyü, baharın müjdeleyicisi olan leyleklerine bu yıl da kavuştu. Yaklaşık bir asırdır leyleklerin mesken edindiği köy, misafirlerin gelişiyle birlikte farklı bir havaya büründü. Her yıl Nisan ayı ortasında gelen leylekler, bu yıl da Mart ayı sonunda geldi. Köy sakini olarak anılan leyleklerin birkaçı yuvasında görülürken birkaç leylek ise arazide görüntülendi.

"Yaren leylek gibi biz de leyleklerimizi bekliyoruz"

Sivas'ta yaşayan ve köyüne ziyaret için geldiğini ifade eden Sedat Alper (47 ), "Leyleklerin gelmesini çocuklarımız ile bekledik ve geldiler. Bu bizim bir geleneğimizdir. Küçüklüğümde leylekler geldiği zaman geleneksel olan leylek pilavımızı yapardık. En az 40 yıldır bu gelenek devam ediyor. Yaren leyleği bekler gibi biz de kendi leyleklerimizi bekliyoruz. Bu leylekler köyümüzün sembolü olmuş durumda. Bu köye 'Leylekli köy' deniyor. Burada en az 5-6 tane leylek yuvası bulunuyor. Her yıl köyümüze ortalama 10-12 leylek uğruyor" dedi.

Köyde yaşayan Mehmet Dağaşar ise, "Leyleklerin gelmesine çok sevindik. Leyleklerin gelmesi baharın gelmesi anlamına geliyor. Yarım asırdan fazla köyümüzde leyleklerimizi ağırlıyoruz. Son yıllarda Mart ayında leylekler geliyor. Göydün Köyü, 'Leylekli köy' olarak geçiyor" dedi.