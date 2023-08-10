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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada traktör devrilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

M.Ş. (34) idaresindeki 58 DDT 114 plakalı traktör, Koyulhisar ilçesi Güzelyurt köyü Mustafalıboynu mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile P.K. (18), F.Ş. (11) ve E.K. (16) yaralandı.

Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan P.K, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Koyulhisar Sivas Güncel Haberler

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