Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sel nedeniyle kapanan grup köy yolunun yeniden ulaşıma açıldı
Koyulhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle kapanan köy yolunun tekrar ulaşıma açıldığı belirtildi. Sel nedeniyle mahsur kalan araç da kurtarıldı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sel nedeniyle kapanan grup köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.
Koyulhisar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ortaköy, Kızılelma, Kavacık, Küplüce, Güzelyurt, Yenice, Aksu, Ballıca, Çandır, Gümüşlü ve Kurşunlu köylerine ulaşım sağlayan yolun, yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.
Kalınpınar Yaylası'nda sel nedeniyle bir aracın da mahsur kaldığı aktarılan açıklamada, "İlçe Özel İdare Müdürlüğümüzce kapanan yollarımız kısa süre içerisinde ulaşıma açılmış, mahsur kalan araç kurtarılmıştır." ifadesine yer verildi.