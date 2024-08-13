Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyon devrildi, sürücü yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Ü.G. (41) yönetimindeki 28 ADA 937 plakalı kamyon, Sivas-Erzincan kara yolunun Koyulhisar ilçesi Üçyol mevkisinde devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yol kenarındaki istinat duvarında asılı kalan kamyonun bir tıra halatla bağlanarak düşmemesi sağlanırken araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Yaralı, Koyulhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.