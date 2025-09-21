Sivas'ın Kangal İlçesinde Trafik Kazası: 4 Yaralı
Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
E.K. (31) yönetimindeki 26 E 0998 plakalı otomobil, Divriği-Kangal kara yolunun Beşiktepe mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki B.K. (52), S.K. (53) ve İ.K. (63) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel