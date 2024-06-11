Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
R.K. (46) yönetimindeki 06 DPE 506 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Kangal ilçesi yakınlarında devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki S.K. (43), Y.K. (7), H.E.K. (19) ve E.K. (16) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.