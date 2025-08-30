Sivas'ın ilçelerinde Büyük Zafer'in 103. yılı törenlerle kutlandı

Sivas'ın Ulaş ve Zara ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Altıntaş, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Kaymakam Eskimez, makamında tebrikleri kabul etti.

Programa, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz, gaziler, kurum amirleri, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Zara

Zara Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Atak ile Belediye Başkanı Fatih Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Kaymakam Atak, Belediye Başkanı Çelik'le birlikte kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.