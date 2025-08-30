Sivas'ın ilçelerinde Büyük Zafer'in 103. yılı törenlerle kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Ulaş ve Zara ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ve Zara ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Altıntaş, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Kaymakam Eskimez, makamında tebrikleri kabul etti.

Programa, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz, gaziler, kurum amirleri, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Zara

Zara Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Atak ile Belediye Başkanı Fatih Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Kaymakam Atak, Belediye Başkanı Çelik'le birlikte kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Donald Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip çıktı

Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip bile çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası

Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.