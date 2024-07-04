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Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı

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Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi ve 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Z.N.D. (26) yönetimindeki 34 FKH 45 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Emre köy yakınlarında devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan G.K. (77), M.A.K. (61), Y.K. (47), M.M.K. (15) ve Ş.M.D. (3) yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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