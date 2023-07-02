Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 3 kişi yaralandı
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Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç elektrik direğine çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Hafik Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Sivas'ın Hafik ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.G. (46) yönetimindeki 16 LYH 48 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi yakınlarında elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan K.G. (37) ve A.G. (22) yaralandı.
Hafik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.G. ve K.G, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel