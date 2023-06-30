Sivas'ın Gürün ilçesinde silahlı kavga: 4 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri ağır 4 kişi yaralandı. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında ilçe merkezinde kavga çıktı. Av tüfeği, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, 4 kişi av tüfeğiyle yaralandı. Kavgada, bazı araçlar ile iş yerleri de zarar gördü. Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Sivas'a sevk edildiği öğrenildi. Polis, hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, il merkezinden Gürün ilçesine takviye polis ekibi gönderildi.