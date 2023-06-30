Sivas'ın Gürün ilçesinde silahlı kavga: 2'si ağır 9 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında ilçe merkezinde kavga çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, N.K. (51) av tüfeğiyle, E.D, V.D, Y.D, R.D. ve H.K. bıçakla, Z.K, O.K. ve Y.C. sopayla yaralandı, bazı araçlar ile iş yerleri de zarar gördü.

Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan N.K. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, R.D. ise Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, il merkezinden Gürün ilçesine takviye polis ekibi gönderildi.