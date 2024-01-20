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Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Gürün ilçesi olarak belirlendi ve 5,33 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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