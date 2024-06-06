Sivas'ın Gemerek ilçesinde Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi

Sivas'ın Gemerk ilçesinde Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

Yurter Özcan Ortaokulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen kermeste toplanan nakdi yardım Filistin'e gönderilecek.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste konuşan Gemerek Kaymakamı Yusuf Özden, "Elde edilen yardım geliri tertip komitesi tarafından ilgili banka hesabına yatırılacak. Emeklerinden dolayı tertip komitesine, öğrencilere ve bağışçılara teşekkür ediyorum." dedi.