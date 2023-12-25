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Sivas'ın Divriği ilçesinde soba külünden çıkan yangında 5 ev zarar gördü

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Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Olukman köyünde bir evin balkonuna dökülen soba külü yangına neden oldu. Yangın diğer evlere sıçradı ve 5 evde hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde balkona dökülen soba külünden çıkan yangında 5 ev zarar gördü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Olukman köyünde yaşayan A.A'nın evinin balkonuna döktüğü soba külünün kısa süre sonra alev alması sonucu çıkan yangın, diğer evlere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Divriği Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatte söndürdüğü yangında 5 evde hasar oluştu.

Kaymakam Resul Tatay ve Belediye Başkanı Hakan Gök, köye gelerek incelemelerde bulundu.

Yangından etkilenen kimsenin olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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