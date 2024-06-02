Sivas'ın Akıncılar ilçesinde YKS'ye girecek öğrencilere moral kahvaltısı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde YKS'ye girecek öğrenciler, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Akıncılar Hizmet ve Eğitim Vakfı (AKHEV) tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, daire amirleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Başkan Sevinç ve AKHEV Vakıf Başkanı Erol Akgül, programda, yüksek öğrenim öğrencilerine burs vermek amacıyla kurulan vakfın öneminden bahsederek, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dilediler.

Programda, AKHEV yetkilileri vakfın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.