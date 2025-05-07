Sivas'ın Akıncılar İlçesinde Trafik Güvenliği Toplantısı Yapıldı
Akıncılar ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle Kaymakamlıkta bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda trafik düzeni ve alınacak önlemler gündeme alındı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Musa Türkmen başkanlığında makamda gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Murat Sevinç ve ilgili kurum amirleri katıldı.
Toplantıda, ilçedeki trafik düzeni, alınacak önlemler ve farkındalık çalışmaları ele alındı.???????
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel