Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kaldırım taşları boyandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye ekipleri yaz döneminin başlamasıyla birlikte kaldırımlarda bakım ve onarım çalışması yaparak taşları boyadı. Belediye Başkanı Murat Sevinç, yapılan çalışmaları inceledi ve ilçenin güzelliğini küçük dokunuşlarla ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye ekipleri kaldırım taşlarını boyadı.
Belediye ekipleri yaz döneminin başlamasıyla birlikte ilçedeki kaldırımlarda bakım ve onarım çalışması başlattı.
Belediye Başkanı Murat Sevinç, ekiplerin yaptığı çalışmaları inceledi.
Sevinç, küçük dokunuşlarla ilçenin güzelliğini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.