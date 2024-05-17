Üye Girişi
Haberler

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle köy grup yolunda hasar oluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Derecik, Uğrunca, Sıyrındı köy grup yolunda heyelan meydana geldi. İlçe Özel İdare ekipleri, heyelan bölgesinde tedbirleri aldı ve yolun onarımı için çalışmalara başlayacak.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle Derecik, Uğrunca, Sıyrındı köy grup yolunda hasar oluştu.

İlçede etkili olan sağanağın ardından, köy grup yolunda heyelan meydana geldi.

Heyelanın ardından bölgeye giden İlçe Özel İdare ekipleri, heyelan bölgesinde tedbirleri aldı.

İlçe Özel İdare Müdürü Selahaddin Demirhan, yolun onarımı için gerekli çalışmaların bir an önce başlayacağını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Akıncılar Sivas Ulaşım Doğal Afet Yaşam Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen 'Yalancılar' sesiyle irkildi

İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi

 Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title