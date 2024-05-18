Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle köy grup yolu onarıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Derecik, Uğrunca, Sıyrındı köy grup yolunda meydana gelen heyelanın ardından İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yol onarıldı ve ulaşıma açıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle Derecik, Uğrunca, Sıyrındı köy grup yolunun onarımı yapıldı.
İlçede etkili olan sağanağın ardından köy grup yolunda heyelan meydana geldi.
Heyelanın ardından bölgeye giden İlçe Özel İdaresi ekipleri, Derecik, Uğrunca, Sıyrındı köy grup yolunu onararak ulaşıma açtı.