Sivas'ın 2022 İç Göç İstatistikleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin iç göç istatistiklerini paylaştı. Buna göre Sivas'ın aldığı göç 24 bin 583 kişi iken verdiği göç 27 bin 668 kişi olarak açıklandı. Sivas'ın net göçü ise 3 bin 85 kişi olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılına ilişkin iç göç istatistiklerini paylaştı.

Buna göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 2022 yılında nüfusu 634 bin 924 kişi olan Sivas'ın aldığı göç 24 bin 583 kişi iken verdiği göç 27 bin 668 kişi olarak açıklandı.

Bu verilerle birlikte Sivas'ın verdiği net göç 3 bin 85 kişi net göç hızı ise binde eksi 4,8 olarak açıklandı. - SİVAS