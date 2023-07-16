Sivas İlçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Sivas'ın Ulaş, Hafik, Şarkışla, Akıncılar ve Zara ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ulaş, Hafik, Şarkışla, Akıncılar ve Zara ilçelerinde yapılan etkinliklerde yürüyüşler, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, konuşmalar, şiirlerin okunması, dua edilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinlenmesi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliklere ilçe protokolü, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ın Ulaş, Hafik, Şarkışla, Akıncılar ve Zara ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ulaş Kaymakamlığı ve Ulaş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Baş ve Başkan İlbey'in konuşmalarının ardından öğrenciler şiir okudu, dua edildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan dinlendi.

Programa, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, kurum amirleri, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hafik

Hafik ilçesinde Atatürk Caddesi'nden hükümet binası önüne kadar Türk bayraklarıyla "Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü" yapıldı.

Hükümet binası önünde düzenlenen program ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hafik İlçe Müftüsü Cihan Yıldız tarafından dua edildi, ilahiler ve şiirler okundu.

Hafik Kaymakamı Kadir Algın, "Bu gece, orada şahadete erenleri ve mücadele edenleri anmak için toplandık. O gece anlaşılmıştır ki Türk milleti bağımsızlığına düşkündür." dedi.

Şarkışla

Şarkışla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda program düzenlendi.

Program, ilçe protokolü, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve bazı vatandaşların da katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Kortejin meydana ulaşmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sinevizyon gösterisinin ardından Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz konuşma yaptı.

Şiirlerin okunması ve Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Muhammed Ünal'ın seslendirdiği kahramanlık türküleriyle gece devam etti.

Akıncılar

Akıncılar'da ilçe protokolünün katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sinevizyon gösteriminin ardından protokol üyeleri konuşma yaptı.

Zara

Zara'da millet bahçesinde düzenlenen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin şiir ve ilahiler okuduğu etkinliklerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinlendi.

Kaymakam Meriç Dinçer ve Belediye Başkanı Fatih Çelik, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yaptı.

Kahramanlık türkülerinin seslendirildiği halk müziği konseri düzenlendi.

Selanın okunması ile sona eren etkinliklere, ilçe protokolü, 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın ailesi, gazi Ali Kesici ve ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.