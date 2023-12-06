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Sivas İl Özel İdaresi'nden Yangın Tatbikatı

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Sivas İl Özel İdaresi, Teknik Hizmetler Yerleşkesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, yangın senaryoları uygulamalı olarak gösterildi ve acil kurtarma ekipleri tarafından personeller tahliye edildi.

Sivas'ta İl Özel İdaresi tarafından yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Teknik Hizmetler Yerleşkesi'nde, "İşyerlerinde Acil Durumlar" yönetmeliği kapsamında yapılan yangın tatbikatına birim müdürleri ve personeller katıldı.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Durgun tarafından yangın tatbikat eğitimi verilmesinin ardından, çıkan yangını söndürme teknikleri ve alınacak önlemler, karşılaşılan afet anında kazazedelere yapılacak ilk müdahaleler, binalarda bulunan hasta ve çalışanların nasıl kurtulacağı anlatıldı.

Eğitim sonrası, acil durumlarda toplanma noktası olarak belirlenen alanda tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta, yangın senaryoları uygulamalı olarak gösterildi.

Acil kurtarma ekipleri tarafından hızlı şekilde yangına müdahale edilerek personeller tahliye edildi. Sonrasında ise Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanacağı konusunda bilgiler verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sivas İtfaiye Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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