Sivas İl Müftüsü Hasan Limon Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Sivas İl Müftüsü Hasan Limon, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentte bir lokantada düzenlenen kahvaltı programında konuşan Limon, Sivas gibi bir ilde görev yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

İl genelindeki camiler ve Kur'an kursları hakkında bilgiler paylaşan Limon, 832 yıllık tarihe sahip Ulu Cami'nin restorasyonun 3 yıl civarında süreceğini ve yaklaşık 300 milyon liraya mal olacağını belirterek, "Merkez Cami inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı. Maksimum 2 yılda camimizi hizmete açmayı planlıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan bu yana benimsediği ilkeler doğrultusunda doğru bilgi, güzel ahlak ve İslam'ın iki temel kaynağı olan Kuran-ı Kerim ve sünnet ışığında hizmetler sunmaktayız. Sivas İl Müftülüğü olarak toplumun tüm kesimlerine dini rehberlik sunmak, manevi değerleri yaşatmak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.